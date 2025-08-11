Сергій Стаднюк

У другому турі української Першої ліги Прикарпаття на виїзді впевнено переграло Фенікс-Маріуполь.

Вже на старті матчу господарі опинилися в ролі наздоганяючих. Гості вийшли вперед на другій хвилині після влучного удару Хоми. Підопічні Максима Фещука намагалися швидко відновити рівновагу, проте оборона івано-франківців діяла чітко, не дозволяючи створювати по-справжньому гострі моменти.

Ближче до перерви перевага Прикарпаття подвоїлася – Француз реалізував пенальті, встановивши комфортний рахунок для гостей. У другому таймі господарі провели всі можливі заміни, намагаючись посилити гру в атаці, однак Прикарпаття впевнено контролювало хід поєдинку, утримавши свою перевагу до фінального свистка.

Прикарпаття набрало максимум очок і наздогнало Ворсклу та Чорноморець на чолі турнірної таблиці. Фенікс-Маріуполь досі з нулем у графі балів.

Перша ліга, другий тур

Фенікс-Маріуполь – Прикарпаття 0:2

Голи: Хома, 2, Француз, 39 (пенальті)

Фенікс-Маріуполь: Жупанський, Балан, Болденков, Буряк, Білий, Корєшков, Непейпієв (Ковалюк 46), Панчишин (Радченко 79), Петько (Оробець 61), Ременяк (Богданов 61), Сидоренко (Нич 70).

Прикарпаття: Бобинець, Беспалько (Геник 70), Жмуйда, Проців (Титов 81), Радульський, Соловйов, Француз, Хома (Трофимюк 70), Цюцюра (Михальчук 46), Чушенко, Швець.

Попередження: Соловйов, 77