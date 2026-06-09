Сомалійському арбітру Омару Артану відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів після прибуття в аеропорт Маямі, а це означає, що він не судитиме матчі на чемпіонаті світу.

Митна та прикордонна служба США (СВР) оголосила, що громадянину Сомалі, який прибув до міжнародного аеропорту Маямі зі Стамбула в суботу з наміром судити чемпіонат світу, було відмовлено у в'їзді до країни.

Хоча у заяві не уточнюється особа цієї особи, Артан – єдиний суддя із Сомалі, делегований на ці змагання.

Пізніше того ж дня ФІФА підтвердила, що Артан не зможе тренувати чи судити на чемпіонаті.

«ФІФА не бере участі в імміграційних процесах країни перебування, включаючи вирішення питань віз, і була поінформована компетентними органами, що статус пана Артана наразі не буде змінено».

ФІФА додала, що, як і на попередніх турнірах, влада країни-господаря зрештою вирішує, хто отримає візу, а кому буде дозволено в'їзд до країни. Це підтвердило, що рішення не входить до компетенції головної футбольної організації.

В окремій заяві CBP пояснила, що пасажир пройшов додаткову перевірку, яка описується як рутинна частина процесу, коли співробітникам потрібно перевірити інформацію або визначити, чи відповідає особа вимогам для в'їзду. Після перевірки, як зазначалося, суддю, найнятого для Чемпіонату світу з футболу, було визнано недопустимим через перевірки безпеки та не допустили до в'їзду.

Американська влада нагадала, що всі туристи, які бажають в'їхати до США, включаючи спортсменів, тренерів та членів професійних штабів, підлягають перевірці на кордоні.

«Рішення щодо допустимості в’їзду приймаються в кожному конкретному випадку на основі інформації з питань правоохоронних органів, національної безпеки та імміграції, доступної на момент перевірки».

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