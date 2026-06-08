Павло Василенко

Збірна Кюрасао стала хітом у соціальних мережах після того, як прибула на чемпіонат світу на старому шкільному автобусі.

«Старий шкільний автобус. Вікна відчинені. Музика гримить. Прибуття збірної Кюрасао просто неповторне», – оголосив Sports Illustrated.

Хоча багато зірок відмовилися б сідати в такий транспортний засіб, представники цієї карибської острівної держави показали, що означає насолоджуватися кожною миттю своєї футбольної мрії.

Ця чудова команда цього року пише найкрасивіші сторінки своєї спортивної історії, адже це їхня перша дебютна участь у чемпіонаті світу, і своїм приходом вони завоювали симпатії футбольних уболівальників.

Old-school bus. No windows. Music playing. Curaçao‘s team bus arrival is unmatched. pic.twitter.com/mj1OuLKD0m — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) June 7, 2026

Однак, коли вечірка закінчується і починаються офіційні матчі, їх чекає серйозне випробування. Кюрасао потрапив до надзвичайно складної групи E, де вони зіграють проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

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