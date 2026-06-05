Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вперше випустить запасних гравців на традиційну передматчеву церемонію чемпіонату світу, щоб дати всім членам команди відчути досвід турніру.

Командне фото, на якому буде лише стартовий склад, залишиться чинним. Запасним гравцям буде дозволено вийти на поле під час виконання гімну.

«Під час виконання гімнів усі 26 гравців кожної команди зберуться навколо прапора в центральному колі, щоб кожен з них міг пережити цей символічний момент, сповнений гордості та емоцій», – оголосила ФІФА за тиждень до початку фінального турніру.

ФІФА також повідомила, що команди супроводжуватимуть діти та молодь, коли вони виходитимуть на поле.

«Передматчева церемонія буде збагачена низкою інших візуальних елементів», – додала світова футбольна керівна організація.

Чемпіонат світу у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Турнір завершиться фіналом через п'ять тижнів, 19 липня, на стадіоні «МетЛайф» в Іст-Ратерфорді.

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