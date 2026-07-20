Павло Василенко

ФІФА може вкотре змінити формат чемпіонату світу. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес заявив, що на мундіалі 2030 року планується участь уже 64 національних збірних замість 48, які виступали на турнірі 2026 року.

За словами функціонера, чемпіонат світу, присвячений 100-річчю першого мундіалю, розпочнеться в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Саме ці країни приймуть стартові матчі турніру як символічну данину історії світового футболу. Основна ж частина змагань відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко, які є офіційними господарями ЧС-2030.

Нагадаємо, що ФІФА вже провела масштабну реформу формату чемпіонату світу. Починаючи з турніру 2026 року, кількість учасників була збільшена з 32 до 48 команд. Тепер організація розглядає можливість ще одного розширення, яке зробить світову першість найбільшою за всю історію проведення.