Павло Василенко

Після виходу збірної Іспанії до фіналу чемпіонату світу одним із перших із перемогою команду привітав король Феліпе VI. Монарх особисто зателефонував головному тренеру Луїсу де ла Фуенте після перемоги над Францією (2:0) у півфіналі.

Наставник зізнався, що дзвінок глави держави став для нього особливою честю.

«Це привід для гордості, що король мені зателефонував. Ми щасливі, що змогли подарувати людям радість. Уся країна об'єдналася заради спільної мети, але попереду ще один крок», – сказав де ла Фуенте.

Під час матчу Феліпе VI дивився гру разом із королевою Летицією та доньками – принцесою Леонор і інфантою Софією. Після фінального свистка королівський дім оприлюднив відео, на якому родина емоційно святкує вихід «Червоної фурії» до фіналу.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026

Також Королівський палац звернувся до футболістів у соцмережах, подякувавши команді за яскраві емоції. У зверненні наголошується, що Іспанія вкотре довела свій статус однієї з найсильніших збірних світу, а тепер, маючи підтримку всієї країни, готова боротися за чемпіонський титул.