«Уся країна разом»: король Феліпе звернувся до збірної Іспанії після виходу у фінал ЧС-2026
Королівська родина бурхливо святкувала перемогу Іспанії над Францією
близько 3 годин томуПідписатися в
Після виходу збірної Іспанії до фіналу чемпіонату світу одним із перших із перемогою команду привітав король Феліпе VI. Монарх особисто зателефонував головному тренеру Луїсу де ла Фуенте після перемоги над Францією (2:0) у півфіналі.
Наставник зізнався, що дзвінок глави держави став для нього особливою честю.
«Це привід для гордості, що король мені зателефонував. Ми щасливі, що змогли подарувати людям радість. Уся країна об'єдналася заради спільної мети, але попереду ще один крок», – сказав де ла Фуенте.
Під час матчу Феліпе VI дивився гру разом із королевою Летицією та доньками – принцесою Леонор і інфантою Софією. Після фінального свистка королівський дім оприлюднив відео, на якому родина емоційно святкує вихід «Червоної фурії» до фіналу.
Також Королівський палац звернувся до футболістів у соцмережах, подякувавши команді за яскраві емоції. У зверненні наголошується, що Іспанія вкотре довела свій статус однієї з найсильніших збірних світу, а тепер, маючи підтримку всієї країни, готова боротися за чемпіонський титул.