Павло Василенко

Арбітр Рафаель Клаус отримав повну підтримку керівництва суддівського корпусу ФІФА після хвилі критики з боку президента США Дональда Трампа. Саме бразильський рефері вилучив нападника збірної США Фоларіна Балогуна у матчі 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини, що згодом переросло у гучний міжнародний скандал.

Після перегляду VAR Клаус показав американцю пряму червону картку за небезпечний фол. Згодом ФІФА несподівано скасувала автоматичну дискваліфікацію Балогуна, дозволивши форварду зіграти проти Бельгії, що викликало шквал критики з боку європейських футбольних федерацій.

Попри це, голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна став на захист бразильського арбітра. Він назвав Клауса одним із найкращих суддів світу, підкресливши його професіоналізм, досвід і бездоганну репутацію.

«Рафаель Клаус працює вже на другому чемпіонаті світу. Ми повністю довіряємо йому як висококласному арбітру», – наголосив Колліна.

У ФІФА також заявили, що Клаус протягом усієї кар'єри демонстрував найвищі стандарти чесності та суддівської майстерності. Крім того, після вильоту Бразилії він став одним із головних претендентів на призначення арбітром фінального матчу турніру.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно окремо закликав поважати роботу суддів, наголосивши, що без них існування футболу неможливе. Водночас він не став коментувати персонально ситуацію з Клаусом, яка продовжує залишатися однією з найрезонансніших тем чемпіонату світу.