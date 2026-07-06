Павло Василенко

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути рішення про вилучення та автоматичну дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Його заява лише посилила резонанс навколо одного з найгучніших суддівських скандалів чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, ФІФА несподівано скасувала одноматчеву дискваліфікацію Балогуна, який був вилучений у поєдинку проти Боснії і Герцеговини після небезпечного фолу на Таріку Мухаремовичу. Завдяки цьому форвард отримав дозвіл зіграти у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії, що викликало хвилю критики з боку футбольної спільноти.

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп підтвердив, що контактував із керівництвом ФІФА, однак заперечив будь-який тиск.

«Я лише попросив переглянути цей епізод. Я не говорив: «Ви повинні це зробити». На мою думку, це взагалі не було порушенням. Двоє хлопців бігли на повній швидкості й випадково зіткнулися», – заявив президент США.

Крім того, Трамп поставив під сумнів роботу арбітра, який показав Балогуну червону картку. Американський президент назвав суддю «дещо підозрілим» і закликав журналістів уважніше перевірити його минуле.

Після заяви Трампа дискусія навколо рішення ФІФА спалахнула з новою силою. Чимало експертів і футбольних функціонерів вважають, що втручання політиків у дисциплінарні процеси світового футболу може створити небезпечний прецедент та поставити під сумнів незалежність керівного органу.