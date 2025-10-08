Павло Василенко

Це – остання така представницька пауза у футболі. З 2026 року календар міжнародних матчів зазнає істотних змін.

ФІФА офіційно підтвердила нову структуру: вереснева та жовтнева перерви будуть об’єднані в один подовжений тритижневий період, під час якого збірні зможуть провести до чотирьох матчів.

Раніше національні команди збиралися двічі восени – на початку вересня та в середині жовтня, граючи по два поєдинки. Відтепер ці дати зливаються в єдиний блок наприкінці вересня – на початку жовтня.

Хоча загальна кількість міжнародних матчів не зміниться, нова система зробить календар клубних турнірів більш стабільним і зменшить кількість пауз у найсильніших європейських лігах – АПЛ, Ла Лізі та Бундеслізі.

Перша оновлена репрезентативна перерва стартує восени 2026 року – саме тоді європейські збірні проведуть чотири стартові матчі Ліги націй сезону 2026/27.

Останні тури чемпіонатів перед паузою відбудуться 19–20 вересня 2026 року, а поновляться ігри 10–11 жовтня.