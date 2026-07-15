Павло Василенко

ФІФА несподівано змінила офіційний м'яч просто під час чемпіонату світу. Новинку використають лише у двох півфіналах і фінальному матчі турніру.

Причиною такого рішення стали численні скарги воротарів, які ще на ранніх стадіях мундіалю заявляли, що м'яч Trionda має непередбачувану траєкторію польоту, через що їм складніше реагувати на удари.

Щоб уникнути суперечок у вирішальних матчах, ФІФА представила нову модель під назвою Trionda Final. Вона отримала оновлений дизайн у золотому, чорному та білому кольорах, натхненний Кубком світу, за який боротимуться фіналісти.

На поверхні м'яча також розміщені назви міст, що приймають заключні поєдинки турніру, – Нью-Йорк/Нью-Джерсі, Атланта та Даллас.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA have introduced a NEW match ball for the World Cup semi-finals and final!



The decision comes after several goalkeepers struggled to judge the flight of the original Trionda ball during the tournament.



The new Trionda Final features a gold, black and… pic.twitter.com/JD8ST778u0 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Саме Trionda Final стане офіційним м'ячем півфіналів і фіналу чемпіонату світу. Тепер головна інтрига полягає в тому, як швидко футболісти, а особливо воротарі, адаптуються до його нових льотних характеристик у найважливіших матчах мундіалю.