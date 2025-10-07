ФІФА висунула офіційне звинувачення півзахиснику збірної України Геннадію Синчуку в порушенні статті 13.1 Дисциплінарного кодексу ФІФА (дотримання регламентів ФІФА та принципів чесної гри, відданості та доброчесності) відповідно до пункту III.2.c циркуляру № 7 щодо чемпіонату світу 2025 U-20 в Чилі.

Гравця відсторонено на сьогоднішній поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Іспанії. Крім того, на футболіста накладено штраф у розмірі 1 500 швейцарських франків.

Синчуку надано 30 днів із моменту повідомлення про рішення для сплати штрафу. У разі невиконання цього зобов’язання у встановлений термін можуть бути застосовані додаткові санкції Дисциплінарного комітету ФІФА.

Раніше повідомлялося, де можна подивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 Україна – Іспанія.