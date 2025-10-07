Сергій Стаднюк

Збірна України U-20 в 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу зустрінеться з однолітками з Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за Києвом.

Перед самим матчем мережу розірвала новина про те, що вінгер «синьо-жовтих» Геннадій Синчук дискваліфікований на гру. За півтори години до гри стало відомо, що лідер команди дійсно не ввійшов до заявки на поєдинок.

Синчук мав відбути дискваліфікацію через перебір жовтих карток у матчі заключного туру групового етапу проти Парагваю (2:1). Однак повідомляється, що футболіст був помічений у технічній зоні збірної України під час гри, через що ФІФА не зарахувала йому пропуск зустрічі.

Керівник української делегації на чемпіонаті світу у Чилі Дмитро Пєлін прокоментував ситуацію.

Ми здивовані таким швидким і суворим рішенням дисциплінарних органів ФІФА та переконані, що з боку футболіста не було порушення регламентних норм. Геннадій прибув на стадіон разом із командою і в супроводі офіційного представника ФІФА піднявся на трибуну, де зайняв місце, визначене для нього. Делегат ФІФА чітко наголосив, що гравець не має права перебувати в роздягальні, тунелі, на лаві запасних чи в технічній зоні. Ми дотримувалися цих вимог. Делегат дозволив футболісту виконати легку розминку перед матчем, після чого Синчук повернувся на трибуну та залишався там протягом усього поєдинку, – повідомив Пєлін в коментарі Tribuna.com. Дмитро Пєлін керівник делегації збірної України U-20

