Оголошено склад молодіжної збірної України U-20 на матч плей-оф чемпіонату світу 2025 року, який проходить у Чилі. При цьому команда Дмитра Михайленка змушена обійтися без одного зі своїх ключових виконавців Геннадія Синчука, який отримав дискваліфікацію.

Сьогодні, 7 жовтня, о 22:30 за київським часом у Вальпараїсо відбудеться поєдинок 1/8 фіналу, в якому українці воюють з молодіжною збірною Іспанії.

На груповому етапі синьо-жовті у групі B обіграли Південну Корею (2:1) та Парагвай (2:1), а також зіграли внічию з Панамою (1:1). З 7 очками команда посіла перше місце і вийшла прямо в стадію плей-оф.

Іспанці фінішували третіми в групі C і здобули путівку до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які посіли третє місце.