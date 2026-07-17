Павло Василенко

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто відвідає фінал чемпіонату світу-2026, у якому в неділю, 19 липня, на стадіоні «МетЛайф» у Нью-Джерсі зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Напередодні вирішального матчу Трамп вирушить до Нью-Йорка, де стане гостем офіційного прийому ФІФА, який відбудеться в Trump Tower. Після цього він буде присутній на фіналі разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

За словами Інфантіно, саме вони разом вручатимуть Кубок світу новим чемпіонам. Втім, майбутня поява президента США вже викликає чималий резонанс. Під час фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року на тому ж стадіоні Трамп став об'єктом гучного свисту з боку вболівальників, а церемонія нагородження перетворилася на одну з найобговорюваніших тем турніру.

Крім того, навколо американського президента нещодавно спалахнула ще одна суперечка. Раніше повідомлялося, що він особисто втрутився в ситуацію з дискваліфікацією нападника збірної США Фоларіна Балогуна, після чого футболіст зміг зіграти на турнірі. Цей епізод викликав хвилю критики та дискусій щодо можливого політичного впливу на рішення ФІФА.