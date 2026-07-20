Сергій Разумовський

Президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026. У вирішальному матчі турніру іспанська команда здолала Аргентину з рахунком 1:0 після додаткового часу та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу.

Шевченко відвідав фінальний поєдинок особисто. Очільник Української асоціації футболу опублікував у Instagram фото зі стадіону, де він був присутній разом зі своїм сином Крістіаном Шевченком, який виступає за молодіжні збірні України. У своєму дописі легендарний ексфутболіст привітав іспанську команду з тріумфом на Мундіалі.

Вітаю збірну Іспанії з перемогою у фіналі чемпіонату світу-2026 з футболу! 🏆🇪🇸 Андрій Шевченко

Для збірної Іспанії цей титул став другим в історії. До цього іспанці вигравали чемпіонат світу у 2010 році. Крім того, команда продовжує утримувати статус чинного чемпіона Європи, адже у 2024 році Іспанія здобула трофей континентальної першості.

Окремо варто відзначити досягнення Ламіна Ямаля. Юний футболіст збірної Іспанії став наймолодшим гравцем в історії, який вигравав і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу. За цим показником він на чотири роки перевершив попереднє досягнення Сеска Фабрегаса.