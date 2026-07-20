УАФ оголосила, де збірна України проведе домашні матчі Ліги націй
Національна команда змінила локацію
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
Виконком УАФ офіційно визначився з локацією для двох домашніх матчів збірної України в Лізі націй УЄФА. Про це інформує пресслужба УАФ.
Поєдинки проти Північної Ірландії та Угорщини синьо-жовті проведуть поблизу Братислави на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Арена вміщує 19 тисяч і за місткістю є другим стадіоном країни.
Розклад матчів збірної України у Лізі націй
- 25 вересня, 21:45. Ліга націй. Угорщина – Україна
- 28 вересня, 19:00. Ліга націй. Грузія – Україна
- 2 жовтня, 21:45. Ліга націй. Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, 21:45. Ліга націй. Україна – Угорщина
- 14 листопада, 21:45. Ліга націй. Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, 21:45. Ліга націй. Україна – Грузія