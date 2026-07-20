Павло Василенко

Виконком УАФ офіційно визначився з локацією для двох домашніх матчів збірної України в Лізі націй УЄФА. Про це інформує пресслужба УАФ.

Поєдинки проти Північної Ірландії та Угорщини синьо-жовті проведуть поблизу Братислави на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Арена вміщує 19 тисяч і за місткістю є другим стадіоном країни.

Розклад матчів збірної України у Лізі націй