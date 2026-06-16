Павло Василенко

Чемпіонат світу приніс новий формат змагань, тому багато вболівальників були збентежені тим, як визначається порядок місць у групах, коли дві або більше національних команд мають однакову кількість очок.

ФІФА чітко визначила критерії, що застосовуються до окремих команд з однаковими результатами після завершення групового етапу.

Найважливіша зміна полягає в тому, що тепер основним критерієм є співвідношення очних зустрічей, а не загальна різниця забитих і пропущених м'ячів, як це було в Катарі. Також було скасовано випадкове жеребкування як крайній захід.

Якщо дві або більше національних збірних набирають однакову кількість очок, спочатку застосовуються критерії, що стосуються виключно матчів між цими командами, а не загальної різниці м'ячів, як у попередніх змаганнях.

Другий критерій – це краща різниця між забитими та пропущеними голами в матчах команд, що мають нічию, а третій критерій – більша кількість голів, забитих у матчах команд, що мають нічию.

Якщо навіть після виконання цих критеріїв неможливо розділити команди, застосовується наступний набір правил, і враховується загальна різниця голів, потім кількість голів, забитих у всіх матчах групового етапу, а потім очки фейр-плей, тобто дисциплінарні показники національної збірної на основі жовтих та червоних карток гравців та членів тренерського штабу.

Якщо остаточний рейтинг все ще неможливо визначити, ФІФА використовує останній критерій.

Остаточне слово залишилося в останньому виданні світового рейтингу ФІФА, згідно з яким будуть розподілені місця для національних команд, які все ще мають повністю рівний рахунок.

З огляду на розширений формат чемпіонату світу, вісім найкращих національних команд, які завершать груповий етап на третіх місцях, також кваліфікуються до плейоф.

Їхній рейтинг визначатиметься за такими критеріями, починаючи з кількості набраних очок, потім кращої різниці забитих і забитих м'ячів, потім найбільшої кількості забитих голів. Далі йдуть показники фейр-плей, а потім рейтинг ФІФА.

Це означає, що кожен забитий м'яч, кожен пропущений гол і кожна картка матимуть потенційно велике значення в боротьбі за місце у плейоф змагань.

У новому форматі чемпіонату світу буде недостатньо просто завойовувати очки, такі деталі, як різниця в один гол або навіть дисциплінарні показники збірної під час групового етапу, можуть вирішити, чи пройде далі.