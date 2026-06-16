Павло Василенко

Голкіпер Фернандо Муслера встановив вражаючий рекорд для збірної Уругваю, ставши найстаршим гравцем, який представляв країну на чемпіонаті світу.

Сьогодні воротар святкує своє 40-річчя. Він вийшов у стартовому складі в матчі проти Саудівської Аравії (1:1) і таким чином вписав своє ім'я в історію уругвайського футболу як найстарший гравець, який зіграв за команду на мундіалях.

Цікаво, що Муслера – третій воротар, який зіграв на чемпіонаті світу 2026 року у віці 40 років. Мануель Ноєр та Возінья вже це зробили. Гільєрмо Очоа та Крейг Гордон також мають шанс приєднатися до цієї елітної групи на цьому турнірі.