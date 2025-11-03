Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила апеляцію малайзійських чиновників та семи натуралізованих гравців, які незаконно грали за національну збірну країни, після пред'явлення підроблених документів.

ФІФА підтвердила штраф у розмірі 350 000 швейцарських франків для Футбольної асоціації Малайзії та річну дискваліфікацію для всіх семи гравців.

Гравці, які приїхали з Аргентини, Бразилії, Нідерландів та Іспанії та отримали громадянство з очевидним порушенням правил ФІФА, всі грали у відбірковому матчі Кубка Азії 2027 року, який Малайзія виграла у В'єтнаму з рахунком 4:0 у червні.

Малайзійські чиновники стверджували, що всі сім гравців мають бабусь і дідусів, які народилися в Малайзії, що дає їм право представляти країну. Однак ФІФА поставила під сумнів справжність їхніх документів. Малайзійська футбольна асоціація тепер має один місяць, щоб подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).