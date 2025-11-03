ФІФА відхилила апеляцію та відсторонила гравців за підробку документів
Відомі деталі справи
26 хвилин тому
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила апеляцію малайзійських чиновників та семи натуралізованих гравців, які незаконно грали за національну збірну країни, після пред'явлення підроблених документів.
ФІФА підтвердила штраф у розмірі 350 000 швейцарських франків для Футбольної асоціації Малайзії та річну дискваліфікацію для всіх семи гравців.
Гравці, які приїхали з Аргентини, Бразилії, Нідерландів та Іспанії та отримали громадянство з очевидним порушенням правил ФІФА, всі грали у відбірковому матчі Кубка Азії 2027 року, який Малайзія виграла у В'єтнаму з рахунком 4:0 у червні.
Малайзійські чиновники стверджували, що всі сім гравців мають бабусь і дідусів, які народилися в Малайзії, що дає їм право представляти країну. Однак ФІФА поставила під сумнів справжність їхніх документів. Малайзійська футбольна асоціація тепер має один місяць, щоб подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).
