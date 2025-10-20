У Чилі завершився молодіжний чемпіонат світу-2025 з футболу. У фінальному матчі збірна Марокко U-20 обіграла Аргентину U-20 (2:0), вперше ставши чемпіоном світу серед молоді. Марокканці впевнено перемогли аргентинців завдяки дублю форварда Ясіра Забірі.

Після фіналу ФІФА вручила індивідуальні нагороди найкращим футболістам чемпіонату. Найкращим воротарем визнано 20-річного аргентинця Сантіно Барбі, який провів усі сім матчів, пропустив лише три м’ячі та чотири рази залишив свої ворота «сухими».

Найкращим гравцем турніру став вінгер збірної Марокко Отман Маамма, а «Срібний м’яч» отримав його партнер по команді Ясір Забірі. Третім у списку найкращих став аргентинець Мільтон Дельгадо.

Звання найкращого бомбардира поділили одразу четверо футболістів, які забили по п’ять м’ячів: Ясір Забірі (Марокко), Люка Мішаль (Франція), Нейсер Вільярреаль (Колумбія) та Бенха Кремаскі (США).

Нагадаємо, збірна України теж брала участь у чемпіонаті, але вилетіла у раунді 1/8 фіналу, програвши Іспанії (0:1).