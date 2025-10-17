Павло Василенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) обновила рейтинг збірних за підсумками жовтневих матчів відбору до чемпіонату світу-2026.

Збірна України у рамках своєї відбіркової групи до світової першості цього місяця провела два поєдинки. Підопічні Сергія Реброва на виїзді перемогли Ісландію зі рахунком 5:3, а також у номінально домашній зустрічі обіграли Азербайджан (2:1).

Ці результати позитивно вплинули на місце національної команди синьо-жовтих, яка з рейтинговими очками 1555,36 (14-й показник команд під егідою УЄФА) піднялася на одну позицію і тепер 27-ма.

Рейтинг збірних ФІФА

1. Іспанія – 1880,76

2. Аргентина – 1872,43

3. Франція – 1862,71

4. Англія – 1824,30

5. Португалія – 1778,00

6. Нідерланди - 1754,17

7. Бразилія – 1758,85

8. Бельгія – 1740,01

9. Італія – 1717,15

10. Німеччина – 1713,30

...

27. Україна – 1543,06