Збірна України піднялася в оновленому рейтингу ФІФА
У жовтні синьо-жовтні провели два поєдинки
близько 3 годин тому
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) обновила рейтинг збірних за підсумками жовтневих матчів відбору до чемпіонату світу-2026.
Збірна України у рамках своєї відбіркової групи до світової першості цього місяця провела два поєдинки. Підопічні Сергія Реброва на виїзді перемогли Ісландію зі рахунком 5:3, а також у номінально домашній зустрічі обіграли Азербайджан (2:1).
Ці результати позитивно вплинули на місце національної команди синьо-жовтих, яка з рейтинговими очками 1555,36 (14-й показник команд під егідою УЄФА) піднялася на одну позицію і тепер 27-ма.
Рейтинг збірних ФІФА
1. Іспанія – 1880,76
2. Аргентина – 1872,43
3. Франція – 1862,71
4. Англія – 1824,30
5. Португалія – 1778,00
6. Нідерланди - 1754,17
7. Бразилія – 1758,85
8. Бельгія – 1740,01
9. Італія – 1717,15
10. Німеччина – 1713,30
...
27. Україна – 1543,06