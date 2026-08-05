Колишній півзахисник збірної Португалії Луїш Фігу закликав очільника ФІФА Джанні Інфантіно подати у відставку після скандальної ініціативи з продажем комерційних прав на чемпіонат світу. Слова наводить Daily Mail.

Я міг би написати 10 000 слів про проблеми ФІФА. Але рішення вміщується всього у три: Інфантіно повинен піти.

Я все життя любив футбол. Я був професійним гравцем 20 років. І повірте, за свою кар'єру я зустрічав чимало негідників. Але те, що я побачив за останні 10 днів, — це найнижча, найбрехливіша та боягузливо корислива поведінка, яку я коли-небудь спостерігав.

Людина, яка здатна на таке, — людина, яка намагається проштовхнути такі масштабні зміни тільки для того, щоб збагатитися самій і збагатити своїх друзів, — це пережиток минулого футболу, і їй не місце в його майбутньому.

Якщо це була така хороша ідея, чому б не розповісти про це членам своєї організації, коли ви всі разом зібралися в одній кімнаті перед фіналом чемпіонату світу? Якщо це був такий продуманий план, чому б не розповісти їм про ризики, а також про те, що ви називаєте перевагами? Якби ця схема була очевидною, чому б чесно не сказати, що в результаті ви отримаєте роботу із зарплатою у 30 мільйонів доларів на рік?

Але нічого з цього не було зроблено. Тому що це погана ідея. Це точно ненадійна ідея, коли ви не розкриваєте інформацію про руйнівні прибутки, які завжди прагнуть отримати приватні інвестиційні фонди.

Це несмілива ідея, коли ви не пояснюєте, що після продажу вашої частки вона зникне назавжди, і ви позбавите своїх наступників права власності на чемпіонат світу.

І це нечесно, коли ви не згадуєте, що після того, как ви піднесете чемпіонат світу на блюдечку своїм друзям у Вашингтоні, вони дадуть вам роботу, яка забезпечить вам у п'ять разів більше вашої нинішньої зарплати.