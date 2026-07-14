Павло Василенко

Півфінальний матч чемпіонату світу між Францією та Іспанією розпочнеться з хвилини мовчання. ФІФА задовольнила прохання Французької федерації футболу та дозволила вшанувати пам'ять жертв теракту в Ніцці, який стався рівно десять років тому – 14 липня 2016 року.

Того дня під час святкування Дня взяття Бастилії вантажівка, за кермом якої перебував терорист Мохамед Лахуайедж-Булель, в'їхала у натовп людей на Англійській набережній. Жертвами атаки стали 86 осіб із 19 країн світу, ще понад 400 людей дістали поранення.

Президент Франції Еммануель Макрон подякував президенту ФІФА за підтримку ініціативи. За його словами, ця хвилина мовчання стане символом пам'яті про загиблих і нагадуванням, що трагедія ніколи не буде забута.

Ініціатором звернення став мер Ніцци, який закликав міжнародну федерацію використати півфінал як можливість вшанувати жертв тероризму та висловити солідарність із їхніми родинами. ФІФА підтримала пропозицію.

Це вже не перший подібний жест під час нинішнього чемпіонату світу. Раніше хвилини мовчання проходили перед матчами на згадку про жертв землетрусу у Венесуелі та південноафриканського футболіста Джейдена Адамса.