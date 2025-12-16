ФІФА визначила автора найкращого голу 2025 року. Відео
Чудовий удар ножицями від Монтьєля
24 хвилини тому
Міжнародна федерація футболу підбила підсумки голосування за найкрасивіший забитий м’яч року. Володарем премії Пушкаша за підсумками 2025 року став вінгер аргентинського Індепендьєнте Сантьяго Монтьєль.
Ефектний гол аргентинець забив у травні в матчі плей-оф чемпіонату Аргентини проти Індепендьєнте Рівадавія. Монтьєль вдало зреагував на відскок м’яча та завдав розкішного удару через себе в падінні з дистанції близько 20 метрів, не залишивши шансів воротарю суперників.
У боротьбі за престижну індивідуальну нагороду переможець випередив бразильця Аллерандро, іспанського нападника Ламіна Ямаля та півзахисника збірної Англії Деклана Райса.
Минулого року премію Пушкаша здобув інший аргентинський вінгер — Алехандро Гарначо.
