Міжнародна федерація футболу підбила підсумки голосування за найкрасивіший забитий м’яч року. Володарем премії Пушкаша за підсумками 2025 року став вінгер аргентинського Індепендьєнте Сантьяго Монтьєль.

Ефектний гол аргентинець забив у травні в матчі плей-оф чемпіонату Аргентини проти Індепендьєнте Рівадавія. Монтьєль вдало зреагував на відскок м’яча та завдав розкішного удару через себе в падінні з дистанції близько 20 метрів, не залишивши шансів воротарю суперників.

У боротьбі за престижну індивідуальну нагороду переможець випередив бразильця Аллерандро, іспанського нападника Ламіна Ямаля та півзахисника збірної Англії Деклана Райса.

Минулого року премію Пушкаша здобув інший аргентинський вінгер — Алехандро Гарначо.

Всі переможці номінацій The Best 2025 від ФІФА.