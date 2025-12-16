У вівторок, 16 грудня, в Досі завершилася церемонія вручення премії FIFA The Best 2025. За підсумками голосування найкращим футболістом світу у 2025 році було визнано вінгера Парі Сен-Жермен та збірної Франції Усмана Дембеле.

ФІФА також назвала лауреатів у тренерських номінаціях, визначила команди року в чоловічому та жіночому футболі, а також відзначила найкращі голи сезону.

Переможці FIFA The Best 2025:

Найкращий гравець 2025 року

Усман Дембеле (ПСЖ, збірна Франції)

Найкраща гравчиня 2025 року

Айтана Бонматі (Барселона, збірна Іспанії)

Найкращий тренер 2025 року

Луїс Енріке (ПСЖ)

Найкраща тренерка 2025 року

Саріна Вігман-Глоцбах (збірна Англії)

Команда 2025 року

Джанлуїджі Доннарумма, Ашраф Хакімі, Вільям Пачо, Вірджил ван Дейк, Нуну Мендеш, Коул Палмер, Джуд Беллінгем, Вітінья, Педрі, Ламін Ямаль, Усман Дембеле

Команда 2025 року в жіночому футболі

Ханна Хемптон, Люсі Бронз, Ірен Паредес, Лія Вільямсон, Она Батльє, Айтана Бонматі, Патрісія Гіхарро, Клаудія Піна, Маріона Кальдентей, Алессія Руссо, Алексія Путельяс

Найкращий воротар 2025 року

Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті, збірна Італії)

Найкраща воротарка 2025 року

Ханна Хемптон (Челсі, збірна Англії)

Найкращий гол 2025 року

Сантьяго Монтьєль (Індепендьєнте, матч проти Індепендьєнте Рівадавія)

Найкращий гол 2025 року в жіночому футболі

Лізбет Овальє (Тігрес, матч проти Гвадалахари)