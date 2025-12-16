Луїс Енріке визнаний найкращим тренером 2025 року за версією ФІФА
Іспанський фахівець разом із ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Франції, Кубок, Суперкубок країни та Суперкубок УЄФА
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке став володарем нагороди найкращому тренеру 2025 року за версією Міжнародної федерації футболу.
Іспанський спеціаліст обійшов у голосуванні низку відомих фахівців, які також претендували на престижну відзнаку: Ханса-Дітера Фліка (Барселона), Енцо Мареску (Челсі), Мікеля Артету (Арсенал), Арне Слота (Ліверпуль), Роберто Мартінеса (збірна Португалії) та Хав’єра Аґірре (збірна Мексики).
Минулий сезон під керівництвом Луїса Енріке став історичним для ПСЖ. Паризький клуб виграв Лігу чемпіонів УЄФА, чемпіонат Франції, Кубок і Суперкубок країни, а також додав до трофейної колекції Суперкубок УЄФА. Окрім цього, французький гранд дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу.
Нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА виграв також представник ПСЖ - форвард Усман Дембеле.
