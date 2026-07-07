Павло Василенко

Збірна Бельгії впевнено переграла США з рахунком 4:1 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу та вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться з Іспанією. Головним героєм поєдинку став Шарль Де Кетеларе, який оформив дубль і віддав результативну передачу.

Бельгійці швидко захопили ініціативу й відкрили рахунок уже на восьмій хвилині завдяки Де Кетеларе. Американці відповіли точним ударом Маліка Тілльмана зі штрафного, однак раділи лише хвилину – Де Кетеларе вдруге вразив ворота суперника. Після перерви Ганс Ванакен збільшив перевагу, а в компенсований час Ромелу Лукаку скористався черговою помилкою оборони США та встановив остаточний рахунок – 4:1.

Після матчу головний тренер американців Маурісіо Почеттіно визнав, що його команда провела найгірший матч на турнірі та припустилася занадто великої кількості помилок.

Попри гучний скандал із скасуванням дискваліфікації Фоларіна Балогуна після втручання президента США Дональда Трампа, нападник не зміг стати рятівником своєї команди. Господарі турніру завершили виступ, так і не діставшись першого чвертьфіналу чемпіонату світу з 2002 року, тоді як Бельгія продовжила безпрограшну серію до 18 матчів і зберегла шанси на боротьбу за титул.

Чемпіонат світу, 1/8 фіналу

США – Бельгія – 1:4

Голи: Тілльман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3.