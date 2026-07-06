Інфантіно порушив мовчання – Трамп справді телефонував через червону картку Балогуна
Світовий футбол шокований
близько 1 години томуПідписатися в
Президент ФІФА Джанні Інфантіно вперше публічно відреагував на гучний скандал навколо скасування червоної картки нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що телефонував очільнику світового футболу з проханням переглянути рішення щодо дискваліфікації форварда.
Інфантіно визнав факт розмови, однак наголосив, що не впливає на роботу дисциплінарних органів ФІФА. За його словами, судові інстанції федерації є незалежними, діють виключно на підставі чинного регламенту та ухвалюють рішення автономно.
«Так, я регулярно обговорюю з президентом США питання, пов'язані з чемпіонатом світу. Під час цієї розмови я пояснив, що справа Балогуна перебуває на розгляді незалежних органів ФІФА і рішення буде ухвалене відповідно до встановлених процедур», – заявив Інфантіно.
Водночас президент ФІФА визнав, що інколи й сам дивується рішенням дисциплінарного комітету, однак завжди їх поважає, адже незалежність футбольних інституцій є основою довіри до гри.
Нагадаємо, скасування дискваліфікації Балогуна викликало хвилю критики з боку європейських федерацій та УЄФА, які поставили під сумнів прозорість ухваленого рішення.
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