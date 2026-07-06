Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вперше публічно відреагував на гучний скандал навколо скасування червоної картки нападника збірної США Фоларіна Балогуна. Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що телефонував очільнику світового футболу з проханням переглянути рішення щодо дискваліфікації форварда.

Інфантіно визнав факт розмови, однак наголосив, що не впливає на роботу дисциплінарних органів ФІФА. За його словами, судові інстанції федерації є незалежними, діють виключно на підставі чинного регламенту та ухвалюють рішення автономно.

«Так, я регулярно обговорюю з президентом США питання, пов'язані з чемпіонатом світу. Під час цієї розмови я пояснив, що справа Балогуна перебуває на розгляді незалежних органів ФІФА і рішення буде ухвалене відповідно до встановлених процедур», – заявив Інфантіно.

Водночас президент ФІФА визнав, що інколи й сам дивується рішенням дисциплінарного комітету, однак завжди їх поважає, адже незалежність футбольних інституцій є основою довіри до гри.

Нагадаємо, скасування дискваліфікації Балогуна викликало хвилю критики з боку європейських федерацій та УЄФА, які поставили під сумнів прозорість ухваленого рішення.