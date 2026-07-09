Павло Василенко

Адміністрація президента США Дональда Трампа публічно захистила його втручання у справу нападника збірної США Фоларіна Балогуна, дискваліфікацію якого ФІФА скасувала перед матчем із Бельгією. Директор робочої групи Білого дому з питань чемпіонату світу Ендрю Джуліані заявив, що Вашингтон не вважає цей крок безпрецедентним і переконаний, що «було досягнуто правильного результату».

«Ми хочемо переконатися, що американський народ, особливо враховуючи всі вкладені федеральні кошти та роки підготовки до цього чемпіонату світу з футболу з 2018 року, впевнений, що принаймні змагання на полі були чесними. І ми це зробили: ми змогли скасувати цю червону картку, яку ніколи не слід було давати. Ми дотримуємося своєї позиції щодо вжитих заходів», – сказав Джуліані.

За його словами, після вилучення Балогуна в матчі з Боснією і Герцеговиною Трамп, Джуліані та міністр торгівлі Говард Лутнік обговорили ситуацію й вирішили, що президент звернеться до Джанні Інфантіно з проханням переглянути рішення. Уже наступного дня дисциплінарний комітет ФІФА скасував автоматичну дискваліфікацію.

У Білому домі наголосили, що США завжди виступають за чесну гру, а Джуліані також повторив звинувачення Трампа на адресу арбітра Рафаеля Клауса, назвавши його рішення підозрілим, хоча сам бразильський суддя ніколи не був фігурантом справ про договірні матчі, а проходив у них лише як свідок.