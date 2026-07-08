Павло Василенко

Поразка від Аргентини в 1/8 фіналу чемпіонату світу (2:3) не поставила крапку в історії збірної Єгипту. Федерація футболу країни офіційно звернулася до ФІФА з протестом, поставивши під сумнів суддівство французької бригади на чолі з Франсуа Летексьє.

На думку єгипетської сторони, низка спірних рішень арбітра суттєво вплинула на перебіг зустрічі та фактично допомогла Аргентині здобути путівку до чвертьфіналу. У своїй заяві федерація вимагає провести детальне розслідування всіх суперечливих епізодів, а також відсторонити Летексьє та його асистентів від подальшої роботи на турнірі. Попри гучний протест, результат матчу навряд чи буде переглянутий.

Тим часом Аргентина продовжує боротьбу за титул і вже 12 липня у чвертьфіналі зустрінеться зі Швейцарією.