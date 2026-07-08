Павло Василенко

Конфлікт навколо скасування дискваліфікації американського нападника Фоларіна Балогуна вийшов на політичний рівень. Десятки депутатів Європарламенту ініціювали збір підписів із вимогою розслідувати роль президента ФІФА Джанні Інфантіно у цій справі. Причиною стало рішення дозволити форварду США зіграти проти Бельгії після вилучення в попередньому матчі, яке, за численними повідомленнями, було ухвалене після звернення президента США Дональда Трампа.

Євродепутати Баррі Ендрюс, Лара Волтерс і Нільс Фуглсанг назвали ситуацію «ганьбою та спотворенням правосуддя» й закликали футбольні федерації ЄС звернутися до Комітету з етики ФІФА.

Вони вимагають перевірити, чи вплинув політичний тиск на рішення дисциплінарних органів, а також оцінити можливі порушення принципу політичної нейтральності. У ФІФА наполягають, що рішення ухвалив незалежний дисциплінарний комітет.