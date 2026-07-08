Павло Василенко

Після сенсаційного вильоту від Норвегії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Бразилії повернулася додому в незвичному складі. На борту літака, який приземлився в Ріо-де-Жанейро, перебував лише один футболіст — захисник Даніло.

Решта гравців, які виступають за європейські клуби, одразу вирушили у відпустку, тоді як футболісти з чемпіонату Бразилії отримали тиждень відпочинку перед поверненням до своїх команд.

Основну частину делегації на зворотному рейсі становили тренерський штаб, адміністративний персонал і працівники збірної. Разом із ними летів і воротар Лео Наннетті, який не був включений до офіційної заявки на турнір, але допомагав команді під час тренувального процесу.

Головний тренер Карло Анчелотті після завершення виступів на мундіалі не повернувся разом із командою. Італійський фахівець вирушив до Ванкувера, де проведе кілька днів відпустки, після чого розпочне підготовку збірної Бразилії до вересневих матчів у вікно ФІФА. Очікується, що на найближчі поєдинки наставник викличе до складу кількох нових футболістів.