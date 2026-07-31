Старт УПЛ-2026/27: розклад матчів 1-го туру
Матч Зоря — Колос відбудеться о 18:00 за київським часом
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31 липня розпочинається новий сезон української Прем'єр-ліги 2026/27.
Чемпіонат відкриє матч Зоря — Колос, який відбудеться у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок гри — о 18:00.
Розклад 1-го туру УПЛ:
31 липня (п'ятниця)
18:00. Зоря — Колос
1 серпня (субота)
13:00. Кривбас — Карпати
15:30. Харків — Верес
2 серпня (неділя)
13:00. Чорноморець — Полісся
15:30. Епіцентр — Оболонь
3 серпня (понеділок)
15:30. Буковина — ЛНЗ
18:00. Шахтар — Кудрівка
Матч Динамо — Лівий Берег перенесли на грудень через участь киян у кваліфікації єврокубків. Решта поєдинків 1-го туру відбудеться з 1 по 3 серпня.
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