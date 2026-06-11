Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно захистив рекордні ціни на квитки напередодні відкриття чемпіонату світу-2026.

Інфантіно заявив на пресконференції в Мехіко, що ФІФА не помилилася, встановивши ціни, попри критику щодо суми на фінальний раунд турніру.

Квитки на матчі групового етапу починалися від 140 доларів, тоді як звичайні місця на фінал 19 липня в Нью-Йорку спочатку пропонувалися за ціною до 8 680 доларів, потім зросли до 10 990 доларів та 32 970 доларів, а пакети гостинності зросли до 73 200 доларів.

Після багатьох негативних реакцій ФІФА запропонувала національним асоціаціям 130 000 квитків за ціною 60 доларів для звичайних уболівальників. Інфантіно стверджує, що середня ціна квитків на турнір становить менше 500 доларів і порівнянна з великими американськими спортивними подіями.

«Якщо продати за нижчою ціною, вони опиняться на цьому ринку, що цілком законно в цій країні, на вторинних ринках за набагато, набагато вищими цінами, то куди ж підуть гроші? Не на футбол».

Говорячи про розслідування прокурорів Каліфорнії, Нью-Джерсі, Нью-Йорка та Техасу, він сказав, що ФІФА спокійна, оскільки перед початком продажу проконсультувалася з юристами та експертами.

Інфантіно, президент ФІФА з 2016 року, також оголосив про свою кандидатуру на новий мандат, який триватиме до 2031 року.

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.