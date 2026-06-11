Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував проблеми навколо організації чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці, і заявив, що не шкодує про вибір господарів.

«Я ні про що не шкодую. Я займаюся організацією заходів протягом останніх 30 років і звик вирішувати проблеми – як великі, так і малі. На прес-конференції три з половиною роки тому проблеми, мабуть, були ще серйознішими», – сказав Інфантіно.

Він визнав, що були труднощі, але назвав їх нормальними для події такого масштабу.

«Є проблеми. Деякі з них виникають у США, інші – у Канаді, а ще інші – у Мексиці. Я сподіваюся, що нам вдасться вирішити їх усі. Найімовірніше, це не спрацює, але ми зробимо все можливе», – додав президент ФІФА.

Його коментарі прозвучали на тлі нещодавніх проблем, таких як відмова у візі до США сомалійському арбітру.

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.