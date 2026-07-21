FIFA скасувала червону картку Паредеса за бійку у фіналі ЧС-2026
Півзахисник збірної Аргентини уникнув дисциплінарних санкцій за сутичку
близько 1 години томуПідписатися в
Міжнародна федерація футболу (FIFA) ухвалила рішення анулювати червону картку півзахисника збірної Аргентини Леандро Паредеса, отриману у фінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (0:1). Жодних дисциплінарних санкцій до футболіста застосовано не буде, повідомляє журналіст BBC Sport Дейл Джонсон.
Сутичка між гравцями спалахнула одразу після фінального свистка. Захисник аргентинців Науель Моліна вдарив у груди капітана іспанців Родрі, який пробігав повз нього.
Після цього між футболістами зав'язалася перепалка, до якої швидко приєдналися інші учасники матчу, зокрема й Леандро Паредес.
Аргентина порушила регламент ФІФА після фіналу ЧС. Команді Мессі загрожує покарання.