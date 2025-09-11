Павло Василенко

Виконавчий комітет УЄФА на засіданні в Тирані ухвалив рішення про місце проведення фіналу Ліги чемпіонів 2027 року. Найпрестижніший клубний матч Європи відбудеться в іспанській столиці – на стадіоні «Метрополітано», домашній арені мадридського Атлетіко.

Цей стадіон вже одного разу приймав вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів: у 2019 році Ліверпуль переміг Тоттенгем з рахунком 2:0. Тепер Мадрид знову стане епіцентром футбольного світу.

Крім того, Виконком УЄФА визначив господарів і для інших турнірів. Так, Суперкубок УЄФА-2026 відбудеться в австрійському Зальцбурзі, а фінал жіночої Ліги чемпіонів-2027 пройде у Варшаві.

Також Пезаро (Італія) стане господарем фіналу футзальної Ліги чемпіонів 2026 року, Осієк (Хорватія) прийме жіноче Євро-2027, а Астана (Казахстан) – юнацький чемпіонат Європи U-19.