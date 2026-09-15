У 2027 році фінал турніру відбудеться на стадіоні «Метрополітано» в Мадриді. Господаря цього матчу було визначено ще у вересні 2025 року.

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Тепер УЄФА оголосив, де пройдуть два наступні фінали. У 2028 році найважливіший матч Ліги чемпіонів прийме «Альянц Арена» в Мюнхені, а у 2029-му команди зіграють на «Камп Ноу» в Барселоні.

«Альянц Арена» є домашнім стадіоном Баварії та функціонує з 2005 року. «Камп Ноу» відкрили ще у 1957 році, нині арена є домашньою для Барселони.

Мюнхенський стадіон прийме фінал вдруге за два роки. Для «Камп Ноу» повернення вирішального матчу стане значно більш визначною подією: востаннє фінал Ліги чемпіонів тут проводили у 1999 році. Тоді Манчестер Юнайтед переміг Баварію з рахунком 2:1.

Повідомляється, що заявка Мюнхена не мала конкурентів. Водночас Барселона випередила лондонський «Вемблі» та дортмундський «Вестфаленштадіон» у боротьбі за право прийняти фінал 2029 року.