Фінал Ліги чемпіонів повернеться на легендарний стадіон. УЄФА визначив господарів двох років
Організація прийняла важливі рішення
УЄФА ухвалив рішення щодо місць проведення наступних фіналів Ліги чемпіонів. Європейська футбольна асоціація визначила господарів вирішальних матчів на 2028 та 2029 роки.
У 2027 році фінал турніру відбудеться на стадіоні «Метрополітано» в Мадриді. Господаря цього матчу було визначено ще у вересні 2025 року.
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Тепер УЄФА оголосив, де пройдуть два наступні фінали. У 2028 році найважливіший матч Ліги чемпіонів прийме «Альянц Арена» в Мюнхені, а у 2029-му команди зіграють на «Камп Ноу» в Барселоні.
«Альянц Арена» є домашнім стадіоном Баварії та функціонує з 2005 року. «Камп Ноу» відкрили ще у 1957 році, нині арена є домашньою для Барселони.
Мюнхенський стадіон прийме фінал вдруге за два роки. Для «Камп Ноу» повернення вирішального матчу стане значно більш визначною подією: востаннє фінал Ліги чемпіонів тут проводили у 1999 році. Тоді Манчестер Юнайтед переміг Баварію з рахунком 2:1.
Повідомляється, що заявка Мюнхена не мала конкурентів. Водночас Барселона випередила лондонський «Вемблі» та дортмундський «Вестфаленштадіон» у боротьбі за право прийняти фінал 2029 року.
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