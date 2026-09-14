Півзахисник Барселони Родрі оцінив перспективи каталонської команди у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів та розповів про головні завдання колективу. Слова наводить Mundo Deportivo.

Потрібно розуміти, який шлях ми пройшли і що потрібно, щоб стати чемпіоном. Цій команді ще потрібно дещо налагодити, щоб вийти на такий рівень. Гравці, такі як я, приходять сюди, зокрема, саме заради цього – щоб рости разом і приносити в команду якості, необхідні для перемоги в таких унікальних турнірах, як Ліга чемпіонів.

Ліга чемпіонів — це не просто турнір, що визначає найсильнішого. Це змагання, результат якого вирішують окремі моменти. Вважаю, саме в цьому аспекті нашій команді ще є куди рости. Що ж стосується шансів на успіх... Саме заради цього я й прийшов сюди.