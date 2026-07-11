Павло Василенко

ФІФА продовжує знаходити нові способи заробітку напередодні фіналу чемпіонату світу-2026. Цього разу організація виставила на продаж фрагменти газону зі стадіону «МетЛайф» у Нью-Джерсі, де 19 липня відбудеться вирішальний матч турніру.

Кожен шматок дерну коштує 450 доларів. На офіційному сайті ФІФА зазначено, що він буде герметично запакований у прозорий акриловий корпус із сертифікатом автентичності. В описі товару йдеться, що покупці отримають «справжню частинку футбольної історії», яка містить оригінальний фрагмент поля фіналу. Водночас організація не уточнила, в яких одиницях вказані розміри сувеніра.

Замовлення почнуть відправляти лише після завершення фіналу, а доставка доступна лише для покупців зі США та Європи.

Це не єдина комерційна ініціатива ФІФА. Раніше організація виставила у продаж квитки на фінал вартістю до 32 970 доларів, а VIP-пакети з гостинністю оцінюються у 34 500 доларів. На цьому тлі особливо символічно виглядає продаж газону зі стадіону, якість якого під час турніру неодноразово критикували футболісти й тренери через тимчасове покриття, покладене поверх поля для матчів НФЛ.