Павло Василенко

Барселона знову опинилася у центрі фінансових проблем. Згідно з офіційним звітом клубу, борги блауграни за минулі трансфери сягнули 159,1 млн євро, і серед кредиторів – Баварія, Лідс і Севілья.

Найбільша частина боргу – 41,9 млн євро за Рафінью, якого Барселона придбала у Лідса.

Баварія досі чекає 20 млн євро за Роберта Левандовського, а Севілья – 24,5 млн євро за Жюля Кунде.

Також каталонці не розрахувалися повністю за Феррана Торреса (13,3 млн) і Емерсона Рояля (8 млн).

Попри величезні борги, клуб очікує ще 64,1 млн євро надходжень від продажів і оренд своїх гравців.

Водночас Барселона продовжує шукати способи дотриматися правил Фінансового фейр-плей Ла Ліги – і це вже не перший рік викликає труднощі при реєстрації нових футболістів.

Фінансовий тиск на каталонський клуб не спадає, і нинішній звіт лише підтвердив: криза, що почалася кілька років тому, ще далеко не завершена.