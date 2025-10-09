Лапорта поділився думками щодо фінансового стану Барселоні
Президент клубу відзначив стабільність та рекорди
близько 2 годин тому
Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про нинішню фінансову ситуацію клубу.
Він зазначив, що, незважаючи на труднощі останніх років, Барселона зробила помітний крок вперед в економічному плані.
«Ми дуже задоволені фінансовими показниками. Якщо подивитися, з чим ми починали й де знаходимося зараз — це відмінна робота. Уже два роки поспіль у нас позитивний баланс, що дає стабільність. Ми навіть встановили рекорди за спонсорськими контрактами.
При цьому в нас є конкурентоспроможна команда, яка знову дарує радість уболівальникам», — сказав Лапорта в ефірі El Chiringuito.
Проте минулі вихідні не принесли приводів для втіхи вболівальникам — команда зазнала поразки від Севільї з рахунком 1:4.
