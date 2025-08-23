Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний проаналізував нічию житомирського Полісся у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Фіорентини (0:3).

Полісся було дуже втомленим. Клубу пощастило з хорошим президентом Буткевичем і тренером Ротанем, але команда розгубила енергію. А коли втрачається енергія, то машина втрачає потужність, а кінь втрачає силу, не добігає, і виходить зі скачок. Її нагодували хлібом, а треба було дати овес, а на вівса немає, тому що поганий урожай. Було б дивом, якби Полісся виграло.

Фіорентина грала не дуже добре. Гравці поки притираються один до одного, у них новий тренер Піолі, який був кандидатом у збірну Італії. Полісся грало непогано, вони не виглядали безнадійно, але від них відвернувся фарт. Якби вони використали свої моменти і забили, то в грі Фіорентини з'явилася б нервозність.

Михайличенко має хороший досвід виступів у єврокубках і виконує свої завдання на високому рівні. А Крушинський набирає обертів і є одним із лідерів Полісся. Він універсальний гравець, і його дуже не вистачало проти Фіорентини. Їх відсутність сильно позначилася.

Непогано грав Гуцуляк, він тримає свою марку. У всіх іграх дуже старається Бабенко, він дуже розумний футболіст і я радий, що мені пощастило з ним попрацювати. Йому б габаритів і атлетизму побільше, а техніка, логіка і мислення у нього на високому рівні.

У Полісся серйозний суперник, який дуже гідно виступає в єврокубках, минулого року доходив до півфіналу Ліги конференцій, але зараз Фіорентина слабша, ніж у минулому сезоні. Думаю, Полісся програє 2:4. Сподіваюся, у Флоренції «вовки» зможуть реалізувати свої моменти і не будуть низько сідати в оборону. Бескоровайний зараз далекий від оптимальної форми, хоч на нього і роблять ставку, – заявив Кварцяний в інтерв'ю Blik.ua.