Півзахисник житомирського Полісся Олександр Назаренко в інтерв’ю сайту Sport-Express.ua прокоментував перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти італійської Фіорентини (0:3).

«Важка гра для нас. Вони реалізовував майже всі свої моменти, які були. У нас були моменти, але проти таких команд, якщо є один-два моменти, то треба реалізовувати. На жаль, ми їх не реалізовували і поплатилися за це. Чому не виходило? Важко зараз сказати, треба передивитися гру, але все ж таки клас гравців вищий. Вони реалізували те, що вони мали.

Фізично було ще більш-менш нормально. Коли вже сталося вилучення, Фіорентина «сіла», й подальше було очікуваним, що вони намагатимуться вбігати тільки в контратаки. І так вони забили третій гол. Тому треба подивитись гру, розібрати. Зараз важко щось сказати».