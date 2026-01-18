Фіорентина здобула важливу перемогу над Болоньєю на виїзді
Фіолетові виходять з кризи
32 хвилини тому
У матчі 20-го туру італійської Серії А Болонья приймала Фіорентину, яка займає нижні рядки чемпіонату.
Команда Паоло Ванолі вирішила результат зустрічі ще в першому таймі, забивши два м'ячі, а голами відзначилися Мандрагора та Пікколі. У другому таймі гості змогли скоротити відставання до одного голу, проте часу для повноцінного камбеку підопічним Віченцо Італіяно не вистачило.
Після цієї перемоги Фіорентині вдалося залишити зону вильоту, нехай і тільки завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Болонья ж залишилася на восьмому місці, але за невдалих результатів наступних турів може опуститися на дев'яту позицію.
Серія А, 20-й тур
Болонья — Фіорентина 1:2
Голи: Фаббіан 88 — Мандрагора 19, Пікколі 45
