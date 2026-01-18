У матчі 20-го туру італійської Серії А Болонья приймала Фіорентину, яка займає нижні рядки чемпіонату.

Команда Паоло Ванолі вирішила результат зустрічі ще в першому таймі, забивши два м'ячі, а голами відзначилися Мандрагора та Пікколі. У другому таймі гості змогли скоротити відставання до одного голу, проте часу для повноцінного камбеку підопічним Віченцо Італіяно не вистачило.

Після цієї перемоги Фіорентині вдалося залишити зону вильоту, нехай і тільки завдяки різниці забитих і пропущених м'ячів. Болонья ж залишилася на восьмому місці, але за невдалих результатів наступних турів може опуститися на дев'яту позицію.

Серія А, 20-й тур

Болонья — Фіорентина 1:2

Голи: Фаббіан 88 — Мандрагора 19, Пікколі 45