ФК Харків близький до підписання гравця клубу МЛС
Футболіст повернеться в Україну
близько 4 годин томуПідписатися в
Фото: УАФ
ФК Харків хоче підписати українського захисника Лос-Анджелеса Артема Смолякова.
«Наскільки мені відомо, зараз тривають заключні перемовини з Лос Анджелесом щодо лівого захисника Артема Смолякова.
Клуби обговорюють варіант оренди 23-річного гравця з опцією повноцінного викупу. Нагадаю, півтора роки тому Смоляков переїхав за океан і вже встиг відіграти 40 матчів за Лос Анджелес», – написав журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.
Смоляков перебрався до ФК Лос-Анджелес з Полісся за два мільйони євро.
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