Павло Василенко

Нападник криворізького Кривбаса Карлос Парако близький до переходу в ФК Харків.

«Наскільки мені відомо, клуби на завершальній стадії перемовин щодо трансферу Карлоса Парако. Як свідчать мої джерела, сума переходу буде меншою за ту, яка вказана у вартості гравця на Transfermarkt», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.

У сезоні 2025/26 Парако провів за Кривбас 30 матчів. За цей час 22-річний нападник відзначився вісьмома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює венесуельця в 1,5 мільйони євро.

Раніше була інформація, що півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо потрапив у сферу інтересів клубу французької Ліги 1.