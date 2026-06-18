ФК Харків придбає одного з лідерів Кривбаса
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близько 1 години томуПідписатися в
Нападник криворізького Кривбаса Карлос Парако близький до переходу в ФК Харків.
«Наскільки мені відомо, клуби на завершальній стадії перемовин щодо трансферу Карлоса Парако.
Як свідчать мої джерела, сума переходу буде меншою за ту, яка вказана у вартості гравця на Transfermarkt», – написав інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі.
У сезоні 2025/26 Парако провів за Кривбас 30 матчів. За цей час 22-річний нападник відзначився вісьмома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює венесуельця в 1,5 мільйони євро.
Раніше була інформація, що півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо потрапив у сферу інтересів клубу французької Ліги 1.
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