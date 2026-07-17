Павло Василенко

ФК Харків офіційно повідомив про завершення співпраці з бразильським вінгером Арі Моурою. Про відхід футболіста клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Арі Моура приєднався до харківського клубу влітку 2023 року й за три сезони став одним із ключових виконавців команди. За цей час бразилець провів 63 офіційні матчі, забив 19 м'ячів і віддав чотири результативні передачі.

Попередній сезон став для клубу одним із найуспішніших за останні роки. У кампанії-2025/26 Харків посів п'яте місце в Українській Прем'єр-лізі, а також дістався півфіналу Кубка України.

Новий сезон команда розпочне 1 серпня домашнім матчем першого туру УПЛ проти Вереса. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 15:30.