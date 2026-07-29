Павло Василенко

ФК Харків офіційно оголосив, що у сезоні 2026/27 кольори команди захищатиме 23-річний лівий захисник Артем Смоляков.

Українець, який останні півтора роки провів у Сполучених Штатах у складі ФК Лос-Анджелес, підписав із харків'янами орендну угоду терміном на один рік із можливістю подальшого викупу контракту.

Смоляков є вихованцем академії Дніпра, а до свого переходу в Лос-Анджелес на початку 2025 року в Україні виступав у складі Інгульця та житомирського Полісся.

За клуб із Каліфорнії протягом свого перебування у США українець встиг відіграти 40 матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши чотири результативні передачі.

Новий сезон УПЛ команда Младена Бартуловича розпочне поєдинком проти Вереса. Зустріч відбудеться 1 серпня і розпочнеться о 15:30.