Павло Василенко

ФК Харків та бренд adidas офіційно представили домашній комплект форми у багряно-золотих кольорах на сезон 2026/27. Це перша форма команди на офіційні поєдинки після червневого ребрендингу, коли Металіст 1925 змінив назву на ФК Харків.

Зазначається, що домашній комплект виконаний у багряному кольорі, який відсилає до традицій козацтва та символізує стійкість. Водночас золотий є продовженням жовтого кольору, символізуючи амбіції, розвиток, успіх і прагнення до перемог.

Команда Младена Бартуловича стартує в новому сезоні УПЛ 1 серпня грою проти Вереса.

Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 15:30.